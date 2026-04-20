MONTY PICON + Picon Mon Amour + Black Boys On Moped – 21 mai – Salle de la Cité Salle de La Cité Rennes Jeudi 21 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Prévente : 14€ — Sur place : 17€ — Carte Sortir ! : 5€*

MONTY PICON (20 ans) Sortie du Nouvel album + invités

MONTY PICON (20 ans) Sortie du Nouvel album + invités

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### 21 mai 2026 – 20H – Salle de la Cité – Rennes

Pour célébrer 20 ans de joyeux chaos, Monty Picon investit la Salle de la Cité à Rennes pour une soirée exceptionnelle organisée par IDO Spectacles. Une date anniversaire qui marque la sortie de leur cinquième album, sobrement intitulé Monty Picon, comme une évidence, comme un retour à l’essentiel.

Quinze morceaux comme quinze manières d’embrasser le rock : tantôt frontal, tantôt festif, parfois rageur, souvent hybride. Le groupe y déploie toute l’étendue de son ADN – un savant mélange de fusion 90’s, d’énergie brute et de groove débridé, entre échos de Rage Against the Machine, l’esprit irrévérencieux de Svinkels ou encore les élans dansants de Soviet Suprem. Toujours ce son unique : un combo rock qui pense comme une fanfare, porté par une section cuivre explosive, des guitares affûtées et une rythmique à deux batteries qui ne laisse aucun répit.

[Lyrics NIHILISTE NOIR](https://youtu.be/QYKyPVxjYO8?list=RDQYKyPVxjYO8)

[Clip NIOU ORLEANS](https://youtu.be/1ob2PD6WLxA)

À leurs côtés, deux formations invités viendront compléter ce plateau aussi déjanté qu’exigeant :

**• Picon Mon Amour**

Un duo aussi complice qu’imprévisible, entre chansons irrévérencieuses et théâtre musical. Accordéon, humour acide et énergie burlesque : un cabaret moderne où tout peut arriver.

**• Black Boys On Moped**

Une déflagration punk brute. Batterie furieuse, cris habités et énergie sans filtre : ici, ça joue fort, vite, et avec le cœur grand ouvert.

Trois univers, une même urgence : celle de faire vibrer, danser et transpirer une salle entière.

[Billetterie](https://my.weezevent.com/monty-picon-picon-mon-amour-black-boys-on-moped-21-mai-2026-la-cite)

Tarifs : Prévente : 14€ — Sur place : 17€ — Carte Sortir ! : 5€*

*Disponible le soir de l’événement à la Salle de la Cité

Salle de la Cité, 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

[IDO SPECTACLES](https://www.idospectacles.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T23:30:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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