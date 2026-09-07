Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – Visite libre, Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Paris

Informations pratiques

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures – Visite libre 19 et 20 septembre Monument aux morts pour la France en opérations extérieures Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures

Venez découvrir le monument aux Morts pour la France en opérations extérieures, en visite libre ainsi que sa nouvelle exposition temporaire.

Le monument, témoin de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres d’opérations, accueille depuis le 21 mai, l’exposition Femmes au combat dans les conflits contemporains, au cœur du parc André Citroën, dans le Square Eugénie Djendi.

La nouvelle exposition s’appuie sur des archives photographiques de ECPAD | Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense pour retracer un siècle d’engagement féminin dans les armées françaises. Des infirmières de la Première Guerre mondiale aux militaires d’aujourd’hui, l’exposition met en lumière la progressive insertion des femmes dans l’armée française.

Suiveuses de guerre, conductrices, Françaises libres, pilotes d’hélicoptères, cadettes, soldats de toutes les armes : autant d’étapes qui ont marqué la place des femmes au sein de l’institution militaire, jusqu’à l’ouverture de tous les postes en 2015.

Gratuit en visite libre de 9h30-18h Visite flash sur demande toute la journée

Monument aux morts pour la France en opérations extérieures 29 rue de la Montagne de la Fage 75015 Paris Paris 75015 Paris Paris Île-de-France 01 47 28 46 35 Le Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures fut inauguré le 11 novembre 2019 au cœur du jardin Eugénie-Djendi (résistante, déportée et exécutée à Ravensbrück). Il est le témoin de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres.

Composé de deux éléments centraux, le monument représente six porteurs anonymes portant un cercueil invisible. Leurs uniformes symbolisent l’ensemble de la communauté militaire. Un mur révèle les noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures. Ligne 8 – Lourmel | RER C – Georges Pompidou

Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures

©ONaCVG – MINARM