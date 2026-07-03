Mordus du Manga 2026 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Que vous soyez amateur ou novice, n’hésitez pas à venir découvrir les 3 sélections 2026 : 7-11 ans ; 12-15 ans et 16 ans et +. Shôjo, shônen, seinen, il y en aura pour tous les goûts !
Au programme, présentation détaillée des titres sélectionnés cette année et petit goûter japonais !
On vous attend nombreux !
Samedi 19 septembre de 15h à 17h
Salle d’animation (niveau +1)
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre
Les Mordus du manga reviennent pour une nouvelle édition et vous êtes impatients de découvrir les heureux élus ?
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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