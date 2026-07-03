UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Mordus du Manga 2026 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Mordus du Manga 2026 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Que vous soyez amateur ou novice, n’hésitez pas à venir découvrir les 3 sélections 2026 : 7-11 ans ; 12-15 ans et 16 ans et +. Shôjo, shônen, seinen, il y en aura pour tous les goûts !
Au programme, présentation détaillée des titres sélectionnés cette année et petit goûter japonais !
On vous attend nombreux !

Samedi 19 septembre de 15h à 17h
Salle d’animation (niveau +1)
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre

Mascotte des Mordus du Manga ; Crédits : Conception graphique et illustration © ceriseh.com

Les Mordus du manga reviennent pour une nouvelle édition et vous êtes impatients de découvrir les heureux élus ?
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)