Mordus du Manga 2026 – présentation des sélections Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Que vous soyez amateur ou novice, n’hésitez pas à venir découvrir les 3 sélections 2026 : 7-11 ans ; 12-15 ans et 16 ans et +. Shôjo, shônen, seinen, il y en aura pour tous les goûts !

Au programme, présentation détaillée des titres sélectionnés cette année et petit goûter japonais !

On vous attend nombreux !

Samedi 19 septembre de 15h à 17h

Salle d’animation (niveau +1)

Tout public à partir de 7 ans

Entrée libre

Mascotte des Mordus du Manga ; Crédits : Conception graphique et illustration © ceriseh.com

Les Mordus du manga reviennent pour une nouvelle édition et vous êtes impatients de découvrir les heureux élus ?

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

