Tous les deux musiciens improvisateurs, explorant des standards et des morceaux originaux, ils sont également passionnés de photographie, leur musique reflétant une recherche commune, une écoute profonde dans l’instant décisif de la musique.

Pierre-Eden Guilbaud se joint au duo pour cette soirée.

Tony Tixier : paino

Nico Moreaux : contrebasse

Pierre Eden Guilbaud : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le nouveau disque de Tony Tixier et Nicolas Moreaux, « The night is young » présente un magnifique dialogue entre le pianiste et le contrebassiste.

Le mardi 02 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 02 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:30:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00;2026-06-02T21:30:00+02:00_2026-06-02T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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