MORGANE CADIGNAN « La nuit je mens » Théâtre 100 Noms Nantes
mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 20:15 – 22:15
Gratuit : non 19 € à 30 € Tout public
Après un complet en octobre 2025, Morgane Cadignan revient avec son spectacle La nuit je mens ! A voir et revoir ! S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous. Mais est-ce vraiment grave ? Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies.
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/641902-morgane-cadignan-la-nuit-je-mens
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