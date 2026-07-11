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MORGANE CADIGNAN « La nuit je mens » Théâtre 100 Noms Nantes

mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

MORGANE CADIGNAN « La nuit je mens » Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
19 € à 30 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 20:15 – 22:15
Gratuit : non 19 € à 30 € Tout public 

Après un complet en octobre 2025, Morgane Cadignan revient avec son spectacle La nuit je mens ! A voir et revoir ! S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous. Mais est-ce vraiment grave ?  Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/641902-morgane-cadignan-la-nuit-je-mens


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