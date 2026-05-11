Montpellier

MORGANE RETROUVÉE, FÉE PUISSANTE, SORCIÈRE SAVANTE, FEMME LIBRE

Route de Mende Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Morgane retrouvée, conférence racontée et illustrée d’Emanuele Arioli

Dans le cadre de la Comédie du livre 10 jours en mai, l’Université de Montpellier Paul-Valéry accueille cette année une rencontre avec l’auteur Emanuele Arioli.

Morgane retrouvée, conférence racontée et illustrée d’Emanuele Arioli

Dans le cadre de la Comédie du livre 10 jours en mai, l’Université de Montpellier Paul-Valéry accueille cette année une rencontre avec l’auteur Emanuele Arioli.

Le 22 mai de 18h30 à 19h30, dans l’auditorium du bâtiment Atrium, il tiendra une conférence racontée et illustrée, Morgane retrouvée, fée puissante, sorcière savante, femme libre autour de son ouvrage sur cette figure emblématique de la légende arthurienne.

Longtemps éclipsée par les chevaliers de la Table Ronde dont elle fait pourtant basculer le destin à de nombreuses reprises, Morgane n’avait jamais eu droit à son roman. Son histoire, éparpillée au fil des manuscrits médiévaux, nous est enfin restituée dans son intégralité par le médiéviste Emanuele Arioli. Et on découvre alors la grande saga d’une femme étonnement moderne, rebelle, féministe.

Gratuit, ouvert à tous et toutes .

Route de Mende Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English :

Morgane retrouvée, a lecture narrated and illustrated by Emanuele Arioli

This year, as part of the Comédie du livre ? 10 jours en mai, the Université de Montpellier Paul-Valéry is hosting a meeting with author Emanuele Arioli.

L’événement MORGANE RETROUVÉE, FÉE PUISSANTE, SORCIÈRE SAVANTE, FEMME LIBRE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT MONTPELLIER