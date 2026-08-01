Mornings Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy

Informations pratiques

Fontenoy

Mornings

Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert de musique électronique de Stéphane Arnoux et improvisation avec Fred Wall°ich, précédé d’une visite guidée de l’exposition par l’artiste Jérôme Lavenir. .

Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr

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English : Mornings

L’événement Mornings Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !