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AGENDA · Fontenoy

Mornings Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy

dimanche 30 août 2026 · Centre Régional d'Art Contemporain · Fontenoy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Centre Régional d'Art Contemporain
Adresse
21 Lieu-dit Le Tremblay
Ville
89520 Fontenoy
Département
Yonne
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Fontenoy

Mornings

Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Concert de musique électronique de Stéphane Arnoux et improvisation avec Fred Wall°ich, précédé d’une visite guidée de l’exposition par l’artiste Jérôme Lavenir.   .

Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18  crac.fontenoy@wanadoo.fr

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English : Mornings

L’événement Mornings Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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