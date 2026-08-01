Mornings Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy
dimanche 30 août 2026 · Centre Régional d'Art Contemporain · Fontenoy
Informations pratiques
Fontenoy
Mornings
Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert de musique électronique de Stéphane Arnoux et improvisation avec Fred Wall°ich, précédé d’une visite guidée de l’exposition par l’artiste Jérôme Lavenir. .
Centre Régional d’Art Contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr
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English : Mornings
L’événement Mornings Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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