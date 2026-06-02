Morphé Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Morphé

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 11h et à partir de 15h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Dans un pays en guerre, un père raconte à sa fille un conte sur la naissance du monde.Enfants

Au coeur d’un petit village, un homme a construit un théâtre de bois. Une nuit, il amène sa fille Macha dans ce théâtre qu’il a baptisé La Baleine bleue . Afin de rassurer Macha qui redoute que la guerre ne les rattrape, son père lui joue son dernier spectacle. Un poème sur la naissance du monde intitulé Morphē.







Des générations plus tard, son petit-fils devient le passeur de cette histoire.

Avec un décor de bois, Simon Falguières et Karine Feuillebois, accompagné·es de deux marionnettistes, déploient un théâtre visuel et poétique pour évoquer la résistance et la filiation. Cette fable, qui rend hommage aux artistes en temps de guerre, mêle l’art du clown, la danse et le théâtre d’objets avec la grâce et la drôlerie d’un film de Charlie Chaplin. Une création aux accents burlesques, qui entraîne les spectatrices et spectateurs de tout âge dans un monde résolument féerique.







Texte, mise en scène et scénographie Simon Falguières

Avec Simon Falguières et Karine Feuillebois. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a country at war, a father tells his daughter a tale about the birth of the world.

L’événement Morphé Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille