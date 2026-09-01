Mort sur le Nil, un film de Kenneth Branagh Mairie du 15e arrondissement PARIS

Informations pratiques

En croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses vacances

virer en chasse au meurtrier lorsqu’une lune de miel est interrompue par un

meurtre…

Projection du film d’après le roman d’Agatha Christie

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Réservation par mail uniquement auprès de la bibliothèque Vaugirard bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS

bibliotheque.vaugirard@paris.fr



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