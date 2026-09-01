UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Mort sur le Nil, un film de Kenneth Branagh Mairie du 15e arrondissement PARIS

vendredi 25 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS

Mort sur le Nil, un film de Kenneth Branagh Mairie du 15e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Mairie du 15e arrondissement
Adresse
31, rue Peclet
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Réservation par mail uniquement auprès de la bibliothèque Vaugirard bibliotheque.vaugirard@paris.fr</p>

En croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses vacances
virer en chasse au meurtrier lorsqu’une lune de miel est interrompue par un
meurtre…

Projection du film d’après le roman d’Agatha Christie
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit

Réservation par mail uniquement auprès de la bibliothèque Vaugirard bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet  75015 PARIS
bibliotheque.vaugirard@paris.fr


Afficher la carte du lieu Mairie du 15e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)