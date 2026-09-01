Mort sur le Nil, un film de Kenneth Branagh Mairie du 15e arrondissement PARIS
vendredi 25 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
En croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses vacances
virer en chasse au meurtrier lorsqu’une lune de miel est interrompue par un
meurtre…
Projection du film d’après le roman d’Agatha Christie
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Réservation par mail uniquement auprès de la bibliothèque Vaugirard bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00
Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
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