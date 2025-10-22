Mosaïque à la manière d’Isidore Musée de Bretagne Rennes
Mosaïque à la manière d’Isidore Musée de Bretagne Rennes mercredi 22 octobre 2025.
Mosaïque à la manière d’Isidore Musée de Bretagne Rennes 22 octobre 2025 – 24 avril 2026 Ille-et-Vilaine
payant
Connaissez-vous le mosaïste Isidore Odorico ? En vous baignant à la piscine Saint-Georges ou en levant le nez en ville, vous avez peut-être aperçu ses mosaïques.
Cet atelier de création propose à chacun des participants de réaliser une œuvre à la manière d’Isidore, en s’inspirant de ses motifs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-22T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T12:30:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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