Moto-cross de la Pommeraye La Pommeraye Mauges-sur-Loire
Moto-cross de la Pommeraye La Pommeraye Mauges-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Moto-cross de la Pommeraye
La Pommeraye La Planche aux Prêtres Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Rendez-vous pour le moto-cross annuel de la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.
Le moto club Les Aigles Noirs organise la 39ème édition du moto-cross de la Pommeraye.
Le samedi après-midi démonstration de l’école de conduite suivie d’une soirée moules-frites, d’une disco et d’un feu d’artifice.
Le dimanche plus de 200 pilotes s’affronteront sur différentes courses sur un circuit de 1 800 mètres.
Entrée et parking gratuit pour le moto cross. .
La Pommeraye La Planche aux Prêtres Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire mc.lesaiglesnoirs@gmail.com
English :
Rendezvous for the annual moto-cross at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.
German :
Treffpunkt für das jährliche Moto-Cross von La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.
Italiano :
L’annuale motocross di La Pommeraye a Mauges-sur-Loire.
Espanol :
El motocross anual de La Pommeraye, en Mauges-sur-Loire.
L’événement Moto-cross de la Pommeraye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges