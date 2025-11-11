Moto-cross de la Pommeraye La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Moto-cross de la Pommeraye

La Pommeraye La Planche aux Prêtres Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20 2026-06-21

Rendez-vous pour le moto-cross annuel de la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

Le moto club Les Aigles Noirs organise la 39ème édition du moto-cross de la Pommeraye.

Le samedi après-midi démonstration de l’école de conduite suivie d’une soirée moules-frites, d’une disco et d’un feu d’artifice.

Le dimanche plus de 200 pilotes s’affronteront sur différentes courses sur un circuit de 1 800 mètres.

Entrée et parking gratuit pour le moto cross. .

La Pommeraye La Planche aux Prêtres Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire mc.lesaiglesnoirs@gmail.com

Rendezvous for the annual moto-cross at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

Treffpunkt für das jährliche Moto-Cross von La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

L’annuale motocross di La Pommeraye a Mauges-sur-Loire.

El motocross anual de La Pommeraye, en Mauges-sur-Loire.

L’événement Moto-cross de la Pommeraye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges