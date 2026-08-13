AGENDA · Pranzac
Motocross Régional Moto Club de Pranzac Pranzac
dimanche 6 septembre 2026 · Pranzac
Informations pratiques
Pranzac
Motocross Régional Moto Club de Pranzac
Route des Brandes Pranzac Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Payant à partir de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Motocross Régional
.
Route des Brandes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14 alexandra.andre16@orange.fr
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English :
Regional Motocross
L’événement Motocross Régional Moto Club de Pranzac Pranzac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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