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AGENDA · Pranzac

Motocross Régional Moto Club de Pranzac Pranzac

dimanche 6 septembre 2026 · Pranzac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Route des Brandes
Ville
16110 Pranzac
Département
Charente
Tarif
6 6 6 Payant à partir de 14 ans

Pranzac

Motocross Régional Moto Club de Pranzac

Route des Brandes Pranzac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Payant à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Motocross Régional
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Route des Brandes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14  alexandra.andre16@orange.fr

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English :

Regional Motocross

L’événement Motocross Régional Moto Club de Pranzac Pranzac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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