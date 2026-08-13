Informations pratiques

Pranzac

Motocross Régional Moto Club de Pranzac

Route des Brandes Pranzac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Payant à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Motocross Régional

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Route des Brandes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14 alexandra.andre16@orange.fr

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English :

Regional Motocross

L’événement Motocross Régional Moto Club de Pranzac Pranzac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord