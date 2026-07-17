Motor Unit KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Motor Unit

Mardi 13 octobre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 19:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

KLAP & Les Petites Scènes Ouvertes.

Cet automne, le ZEF scène nationale de Marseille, en partenariat avec KLAP Maison pour la danse, accueille La Grande Scène, temps fort national dédié à l’émergence de jeunes chorégraphes, porté par le réseau Les Petites Scènes Ouvertes. En préambule, KLAP Maison pour la danse invite les professionnel·le·s et le public à découvrir l’une des artistes remarquables de sa saison Sati Veyrunes.

En juin 2026, Sati Veyrunes reçoit le prix de la meilleure performance chorégraphique à l’occasion de la 63e cérémonie des prix du Syndicat de la Critique pour Motor Unit.







Sati Veyrunes entend mettre en lumière la place de l’interprète en danse contemporaine, souvent mis au second plan derrière l’auteur-chorégraphe, bien malgré un rôle essentiel de révélation et d’incarnation. À travers les reprises de deux solos, dictées par le désir et la nécessité d’une profonde mise en jeu, l’interprète époustouflante se fait fil conducteur entre les langages. Erna Ómarsdóttir, aujourd’hui directrice artistique de l’Iceland Dance Company, lui transmet un volet de sa pièce majeure, écrite en 2002 IBM 1401 A User’s manual. La danseuse s’empare également d’un solo extrait de Voice of Power de l’artiste hongroise Adrienn Hód, marqué par la complexité et le radicalisme des expressions intimes. Avec MOTOR UNIT, le corps devient messager d’archives vivantes, un espace de réécriture mêlant le passé au présent via l’engagement physique, où la pluralité de l’interprète revendique s’emparer de la notion encore nouvelle de répertoire contemporain.







Interprétation Sati Veyrunes

chorégraphie Erna Ómarsdóttir et Adrienn Hód .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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KLAP & Les Petites Sc%E8nes Ouvertes.

L’événement Motor Unit Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille