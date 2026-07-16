MOTRICITÉ GLOBALE ET ÉVÉIL SENSORIEL, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe
jeudi 6 août 2026 · Maison de quartier Saint-Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
MOTRICITÉ GLOBALE ET ÉVÉIL SENSORIEL Jeudi 6 août, 10h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T11:00:00+02:00
Les enfants participent à un atelier ludique et dynamique qui leur permet de développer leur motricité globale à travers des parcours et des jeux adaptés à leur âge. Lobjectif est de stimuler léquilibre, la coordination et la force tout en favorisant le plaisir du mouvement et le jeu collectif.
Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Bouge ton corps, amuse-toi et découvre