MOTRICITÉ GLOBALE ET ÉVÉIL SENSORIEL, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

MOTRICITÉ GLOBALE ET ÉVÉIL SENSORIEL Jeudi 6 août, 10h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T11:00:00+02:00

Les enfants participent à un atelier ludique et dynamique qui leur permet de développer leur motricité globale à travers des parcours et des jeux adaptés à leur âge. Lobjectif est de stimuler léquilibre, la coordination et la force tout en favorisant le plaisir du mouvement et le jeu collectif.

Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Bouge ton corps, amuse-toi et découvre