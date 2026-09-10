Mots pour mômes Histoire d’ours Médiathèque Saulnières Le Mans
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Saulnières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Mots pour mômes Histoire d’ours
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:30:00
fin : 2026-11-21 11:15:00
Date(s) :
2026-11-21
Lecture
Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.
10h30 Saulnières
Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents. .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Mots pour mômes Histoire d’ours Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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