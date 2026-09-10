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AGENDA · Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours Médiathèque Saulnières Le Mans

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Saulnières
Adresse
239 Avenue Rhin et Danube
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:30:00
fin : 2026-11-21 11:15:00

Date(s) :
2026-11-21

Lecture
Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

10h30 Saulnières
Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Mots pour mômes Histoire d’ours Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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