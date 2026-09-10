Mots pour mômes Histoire d’ours Médiathèque Saulnières Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Mots pour mômes Histoire d’ours

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:30:00

fin : 2026-11-21 11:15:00

Date(s) :

2026-11-21

Lecture

Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

10h30 Saulnières

Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents. .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Mots pour mômes Histoire d’ours Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72