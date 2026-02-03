Mots pour mômes Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-14 15:30:00
fin : 2026-03-14 16:15:00

2026-03-14

Lecture
Histoires par la Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

15h30 Aragon
Pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents   .

