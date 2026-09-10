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AGENDA · Le Mans

Mots pour mômes spécial Halloween Bouh Médiathèque Vergers Le Mans

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Vergers
Adresse
45 Rue Thoré
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Mots pour mômes spécial Halloween Bouh

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 17:00:00
fin : 2026-10-28 17:45:00

Date(s) :
2026-10-28

Lecture
Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

17h Vergers
Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Mots pour mômes spécial Halloween Bouh Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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