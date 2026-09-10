Mots pour mômes spécial Halloween Bouh Médiathèque Vergers Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Mots pour mômes spécial Halloween Bouh

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 17:00:00

fin : 2026-10-28 17:45:00

Date(s) :

2026-10-28

Lecture

Histoires avec La Pérenne Compagnie. Des moments de découverte et de plaisir autour des livres.

17h Vergers

Pour les enfants de 4-10 ans, accompagnés de leurs parents. .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Mots pour mômes spécial Halloween Bouh Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72