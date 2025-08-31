Motte féodale Rue Barbacane Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Rue Barbacane · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Motte féodale
Rue Barbacane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le lieu est propice à la promenade et au pique-nique. Il évoque les épisodes guerriers de Foulques Nerra, comte d’Anjou.
Accès permanent, vue de l’extérieur.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Rue Barbacane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The site is ideal for walks and picnics. It evokes the warlike episodes of Foulques Nerra, Count of Anjou.
L’événement Motte féodale Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Les Heures Musicales de Cunault Choeur Mikrokosmos Gennes-Val-de-Loire 16 août 2026
- La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire 30 août 2026
- Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026