Moul’1 Comedy club Nino Arial Duppigheim
mardi 13 octobre 2026 · Duppigheim
Informations pratiques
Duppigheim
Moul’1 Comedy club Nino Arial
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13 18:30:00
fin : 2026-10-13 23:45:00
Date(s) :
2026-10-13
Le retour de Nino Arial… au Moul’1 Comedy Club, c’est comme à la maison !
Le Moul’1 Comedy Club continue d’écrire son histoire et s’impose progressivement comme l’un des nouveaux rendez-vous du stand-up en Alsace.
Après avoir affiché complet lors de son précédent passage, Nino Arial revient au Moul’1 Comedy Club entouré de Nadège 100 Gêne, Sihame et Guillaume Dolle pour une nouvelle soirée qui s’annonce déjà mémorable.
Le Moul’1 Comedy Club, c’est bien plus qu’un spectacle.
C’est une expérience à part entière une salle intimiste, une proximité rare avec les artistes, une ambiance chaleureuse et conviviale, et cette sensation unique de vivre le stand-up au plus près de ceux qui le font vivre.
Avant le spectacle, profitez de l’univers du Moul’1, de son ambiance, de sa restauration et de ses espaces pensés pour prolonger la soirée bien après les derniers applaudissements.
Une seule certitude les rires vont une nouvelle fois résonner à Duppigheim.
Réservez votre soirée, Nino Arial revient au Moul’1 Comedy Club… et les places risquent de partir très vite.
À l’affiche
• NINO ARIAL
• Nadège 100 Gêne
• Sihame, talent émergent de la scène strasbourgeoise
• Guillaume Dolle, maître de cérémonie du Moul’1 Comedy Club
Le Moul’1 Comedy Club l’humour au plus près des artistes, dans une ambiance unique en Alsace.
Catégories de placement
Pack premium
Placement en rangées 2, 3 et 4 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.
Pack prestige
Placement en rangées 5 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.
Pack standard Placement libre dans le reste de la salle.
Profitez de notre espace restauration avant le début du show avec une sélection de spécialités préparées sur place Bao et Pad Thaï et boissons à la carte disponibles au bar.
Programme de la soirée
18h30 ouverture des portes et du bar
18h30-19h15 Buffet apéritif ( uniquement pack premium et prestige)
20h Début du spectacle
21h30 Soirée musicale, after avec set DJ .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
L’événement Moul’1 Comedy club Nino Arial Duppigheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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