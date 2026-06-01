Moules frites aux deux Cygnes Restaurant les deux Cygnes Saint-Paul

Saint-Paul

Moules frites aux deux Cygnes

Restaurant les deux Cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Confrérie des Couennes Croustillantes vous invite à partager une soirée conviviale et gourmande au restaurant Les Deux Cygnes, à Saint-Paul, le samedi 13 juin 2026 à partir de 19h.

Au menu de délicieuses moules-frites, accompagnées d’une entrée, d’un dessert et d’une boisson offerte. Une formule complète à 25 € par personne, avec un tarif spécial à 10 € pour les enfants de 12 ans et moins.

La soirée sera animée par DJ Track List pour vous faire danser et prolonger ce moment festif dans une ambiance chaleureuse.

Venez nombreux profiter d’une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique et de la bonne humeur ! .

Restaurant les deux Cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 27 37 17

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English : Moules frites aux deux Cygnes

L’événement Moules frites aux deux Cygnes Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat