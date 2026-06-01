Saint-Paul

Tonte à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le mercredi 17 juin, venez partager avec nous une journée conviviale au cœur de la ferme pédagogique du Domaine d’Hestia !

Une occasion unique de découvrir la tonte des moutons, de rencontrer les animaux de la ferme et de passer un moment en pleine nature, en famille ou entre amis.

Au programme

Visite de la ferme

Soins et découverte des animaux

Biberons aux bébés animaux

Moments câlins et découvertes

Découverte de la tonte des moutons

Atelier créatif spécial tonte l’après-midi

Possibilité de pique-niquer sur place

Nous recherchons également des bénévoles pour nous aider à la tonte à partir de 9h00.

Le repas est offert et la participation à la journée est gratuite pour les bénévoles.

N’hésitez pas à partager autour de vous afin de faire découvrir la ferme et soutenir nos actions de sauvegarde des races animales et de valorisation de la laine. .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Tonte à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia

L’événement Tonte à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Noblat