Saint-Paul

Concours de pétanque

Terrain des Pradelles Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Club de pétanque organise un concours de pétanque ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place .

Terrain des Pradelles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 lapetanquesaintpauloise@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat