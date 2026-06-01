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Concours de pétanque Saint-Paul

Concours de pétanque Saint-Paul

Concours de pétanque Saint-Paul samedi 27 juin 2026.

Adresse : Terrain des Pradelles

Ville : 87260 Saint-Paul

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Paul

Concours de pétanque

Terrain des Pradelles Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Club de pétanque organise un concours de pétanque ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place   .

Terrain des Pradelles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25  lapetanquesaintpauloise@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat

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