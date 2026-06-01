Concours de pétanque Saint-Paul
Concours de pétanque Saint-Paul samedi 27 juin 2026.
Saint-Paul
Concours de pétanque
Terrain des Pradelles Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Club de pétanque organise un concours de pétanque ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place .
Terrain des Pradelles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 lapetanquesaintpauloise@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat
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