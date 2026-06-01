Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia Saint-Paul mercredi 10 juin 2026.

Saint-Paul

Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17

Spécial Fête des Papas à la ferme pédagogique !

À l’occasion de la Fête des Pères, le Domaine d’Hestia vous invite à partager un moment tendre, créatif et plein de découvertes au cœur de la ferme pédagogique

Rendez-vous les mercredis 10 et 17 juin pour une journée conviviale à vivre en famille !

Au programme

Rencontre et soins des animaux

Biberons aux bébés animaux

Moments câlins et découvertes

Atelier créatif spécial Fête des Papas créez un joli cadeau fait main avec le cœur

Possibilité de pique-niquer sur place

Le matin (10h00 12h00)

Visite de la ferme et activités autour des animaux.

L’après-midi (13h30 17h00)

Atelier créatif spécial Fête des Papas pour petits et grands.

Une belle idée de sortie en famille pour partager un moment simple, chaleureux et rempli de souvenirs ! .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia

L’événement Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat