Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia Saint-Paul
Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia Saint-Paul mercredi 10 juin 2026.
Saint-Paul
Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17
Spécial Fête des Papas à la ferme pédagogique !
À l’occasion de la Fête des Pères, le Domaine d’Hestia vous invite à partager un moment tendre, créatif et plein de découvertes au cœur de la ferme pédagogique
Rendez-vous les mercredis 10 et 17 juin pour une journée conviviale à vivre en famille !
Au programme
Rencontre et soins des animaux
Biberons aux bébés animaux
Moments câlins et découvertes
Atelier créatif spécial Fête des Papas créez un joli cadeau fait main avec le cœur
Possibilité de pique-niquer sur place
Le matin (10h00 12h00)
Visite de la ferme et activités autour des animaux.
L’après-midi (13h30 17h00)
Atelier créatif spécial Fête des Papas pour petits et grands.
Une belle idée de sortie en famille pour partager un moment simple, chaleureux et rempli de souvenirs ! .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia
L’événement Atelier créatif pour la fête des papas du domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Noblat
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