Informations pratiques

Saint-Paul

Atelier de fabrication d’un jeu de boules carrées au domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Le Domaine d’Hestia vous invite à partager un moment créatif et convivial en famille lors d’un atelier de fabrication de jeu de boules carrées en bois.

La journée débutera par le nourrissage des animaux de la ferme pédagogique, avant de laisser place, l’après-midi, à la construction de votre jeu. Simple, solide et fait main, il vous permettra de prolonger le plaisir à la maison en partageant de nombreuses parties avec vos proches.

Ouvert aux petits comme aux grands, cet atelier ludique, écoresponsable et solidaire est proposé sur réservation. Venez avec votre bonne humeur et vos envies de créer ! Vous repartirez avec votre propre jeu et de beaux souvenirs en famille. .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Atelier de fabrication d’un jeu de boules carrées au domaine D’Hestia

L’événement Atelier de fabrication d’un jeu de boules carrées au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat