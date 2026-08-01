Informations pratiques

Saint-Paul

Atelier chasse au trésor au domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Partez à l’aventure avec notre Atelier Chasse au Trésor !

Le 18 août, venez vivre une après-midi riche en énigmes, découvertes et fous rires à la ferme pédagogique !

En famille ou entre amis, partez à la recherche du trésor caché en résolvant des énigmes, en suivant les indices et en explorant les différents recoins de la ferme. Une aventure ludique, écologique et solidaire, imaginée par Joëlle, pour le plaisir des petits comme des grands.

Le matin, vous pourrez également participer au nourrissage des animaux, avant de poursuivre l’aventure avec la chasse au trésor de 14 h à 17 h.

Au programme

Nourrissage des animaux (le matin)

Chasse au trésor (l’après-midi)

Énigmes, indices et découverte du trésor

Un moment de partage et de convivialité en famille

Venez avec votre bonne humeur et votre esprit d’aventure ! Réutilisons, créons et protégeons la nature tout en partageant un moment i .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Atelier chasse au trésor au domaine D’Hestia

L’événement Atelier chasse au trésor au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat