Atelier de création d’un hôtel à insectes au domaine D’Hestia Saint-Paul
mercredi 19 août 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Atelier de création d’un hôtel à insectes au domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Créez un hôtel à insectes et agissez pour la biodiversité !
Le 19 août, rejoignez nous à la ferme pédagogique pour un atelier créatif et écologique, ouvert aux petits comme aux grands.
Après le nourrissage des animaux le matin, place à la création ! De 14 h à 17 h, apprenez à fabriquer un hôtel à insectes avec des matériaux naturels et recyclés. Un refuge précieux pour les petites bêtes utiles qui participent à l’équilibre de notre environnement.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez l’importance des insectes dans la biodiversité tout en réalisant une création utile que vous pourrez reproduire chez vous.
Nourrissage des animaux (le matin)
Fabrication d’un hôtel à insectes (l’après-midi)
Sensibilisation à la biodiversité
Un moment de partage, de création et de découverte en famille
Chaque petit refuge est une grande aide pour les insectes et la biodiversité. .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Atelier de création d’un hôtel à insectes au domaine D’Hestia
L’événement Atelier de création d’un hôtel à insectes au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat