Atelier de jeu en bois au domaine D’Hestia Saint-Paul
vendredi 7 août 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Atelier de jeu en bois au domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-25
Et si vous partagiez un après-midi placé sous le signe du jeu, de la convivialité et de la nature ? Le Domaine d’Hestia vous invite à découvrir ses ateliers Jeux en bois les 7 et 25 août, de 14 h à 17 h.
Les jeux en bois, imaginés et fabriqués par Joëlle, n’attendent plus que vous ! Petits et grands pourront se retrouver autour d’activités ludiques, écoresponsables et solidaires, dans une ambiance chaleureuse propice aux rires et au partage.
Pour prolonger l’expérience, les visiteurs qui le souhaitent pourront également participer le matin au nourrissage des animaux de la ferme pédagogique.
Un moment original à vivre en famille, où chaque jeu raconte une histoire et où chaque sourire a de la valeur .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Atelier de jeu en bois au domaine D’Hestia
L’événement Atelier de jeu en bois au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat
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