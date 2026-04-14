Moulin BLOT, MOULIN BLOT, Bouhy

Moulin BLOT Dimanche 28 juin, 07h00, 22h00 MOULIN BLOT Nièvre

REPAS 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T07:00:00+02:00 – 2026-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00 – 2026-06-28T22:30:00+02:00

A partir de 7h : Brocante (1,5 € le m.)

Marché artisanal

Fabrication et vente de boudin

Vente de produits du moulin (farine, gateaux, pètillant)

Repas avec cochon à la broche (participation : 27 €)

A 15h : bal animé par Guillaume GENTY

MOULIN BLOT BOUHY Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 76 28 54 »}]

Participez à la fête annuelle du Moulin Blot !