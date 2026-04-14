Moulin BLOT, MOULIN BLOT, Bouhy
Moulin BLOT, MOULIN BLOT, Bouhy dimanche 28 juin 2026.
Moulin BLOT Dimanche 28 juin, 07h00, 22h00 MOULIN BLOT Nièvre
REPAS 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T07:00:00+02:00 – 2026-06-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00 – 2026-06-28T22:30:00+02:00
A partir de 7h : Brocante (1,5 € le m.)
Marché artisanal
Fabrication et vente de boudin
Vente de produits du moulin (farine, gateaux, pètillant)
Repas avec cochon à la broche (participation : 27 €)
A 15h : bal animé par Guillaume GENTY
MOULIN BLOT BOUHY Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 76 28 54 »}]
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