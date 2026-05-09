Fête du Moulin Blot MOULIN BLOT Bouhy

Bouhy

Fête du Moulin Blot

MOULIN BLOT D 957 Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête du Moulin Blot. Vide greniers, marché du terroir et artisanat, vente farine du Moulin, confection sur place et vente de boudin, repas avec poulets grillés et cochon à broche cuit sur place et produits de la mer à déguster. Bal à 15h animé par Guillaume Genty. .

MOULIN BLOT D 957 Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 72 33 43 vergnol.guy@sfr.fr

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English : Fête du Moulin Blot

L’événement Fête du Moulin Blot Bouhy a été mis à jour le 2026-05-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !