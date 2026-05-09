Fête du Moulin Blot MOULIN BLOT Bouhy
Fête du Moulin Blot MOULIN BLOT Bouhy dimanche 28 juin 2026.
Bouhy
Fête du Moulin Blot
MOULIN BLOT D 957 Bouhy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête du Moulin Blot. Vide greniers, marché du terroir et artisanat, vente farine du Moulin, confection sur place et vente de boudin, repas avec poulets grillés et cochon à broche cuit sur place et produits de la mer à déguster. Bal à 15h animé par Guillaume Genty. .
MOULIN BLOT D 957 Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 72 33 43 vergnol.guy@sfr.fr
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English : Fête du Moulin Blot
L’événement Fête du Moulin Blot Bouhy a été mis à jour le 2026-05-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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