Visite du Moulin Blot Rue des Fontaines Bouhy

Bouhy

Visite du Moulin Blot

Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Moulin Blot ouvre ses ailes et sa porte, fabrication de la farine en prévision de la fête du 28 juin prochain. .

Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 44 06

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English : Visite du Moulin Blot

L’événement Visite du Moulin Blot Bouhy a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)