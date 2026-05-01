Visite du Moulin Blot Rue des Fontaines Bouhy
Visite du Moulin Blot Rue des Fontaines Bouhy samedi 23 mai 2026.
Bouhy
Visite du Moulin Blot
Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Moulin Blot ouvre ses ailes et sa porte, fabrication de la farine en prévision de la fête du 28 juin prochain. .
Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 44 06
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English : Visite du Moulin Blot
L’événement Visite du Moulin Blot Bouhy a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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