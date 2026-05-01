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Visite du Moulin Blot Rue des Fontaines Bouhy

Visite du Moulin Blot Rue des Fontaines Bouhy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue des Fontaines

Adresse : Moulin Blot

Ville : 58310 Bouhy

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bouhy

Visite du Moulin Blot

Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Moulin Blot ouvre ses ailes et sa porte, fabrication de la farine en prévision de la fête du 28 juin prochain.   .

Rue des Fontaines Moulin Blot Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 44 06 

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English : Visite du Moulin Blot

L’événement Visite du Moulin Blot Bouhy a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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