Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec jeudi 13 août 2026.

Plouézec

Moulin de Craca Mouture

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

MOUTURES et visites guidées gratuites au Moulin de Craca à Plouézec par petits groupes de 9personnes SANS RESERVATION. Dernier départ à 17h30. .

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Moulin de Craca Mouture Plouézec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol