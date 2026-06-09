Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec
Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec jeudi 27 août 2026.
Plouézec
Moulin de Craca Mouture
Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
MOUTURES et visites guidées gratuites au Moulin de Craca à Plouézec par petits groupes de 9personnes SANS RESERVATION. Dernier départ à 17h30. .
Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Moulin de Craca Mouture Plouézec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plouézec (Côtes-d'Armor)
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 14 juin 2026
- Brocante et vide grenier au Moulin de Craca Moulin de Craca Plouézec 14 juin 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 15 juin 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 22 juin 2026
- Soirée Jeux de société Salle Run David, face à Ostrea Plouézec 29 juin 2026