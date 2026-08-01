Pardon de Plouézec Jardin de la Mairie Plouézec

Informations pratiques

Plouézec

Pardon de Plouézec

Jardin de la Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

10 h 30 messe procession avec sonneurs (Guezou/Scolan), 12 h 15 apéro (gratuit) karaoké avec Yves Rolland (chanson pop/rock britannique et française), 12H45 repas cochon grillé (sur réservation avant le 19 août à la boucherie ou la boulangerie) et huîtres à acheter sur place, 14 h chant avec Guy Barraco. Exposition d’aquarelles. .

Jardin de la Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 84 99

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English :

L’événement Pardon de Plouézec Plouézec a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol