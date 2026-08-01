Pardon de Plouézec Jardin de la Mairie Plouézec
dimanche 23 août 2026 · Jardin de la Mairie · Plouézec
Informations pratiques
Plouézec
Pardon de Plouézec
Jardin de la Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
10 h 30 messe procession avec sonneurs (Guezou/Scolan), 12 h 15 apéro (gratuit) karaoké avec Yves Rolland (chanson pop/rock britannique et française), 12H45 repas cochon grillé (sur réservation avant le 19 août à la boucherie ou la boulangerie) et huîtres à acheter sur place, 14 h chant avec Guy Barraco. Exposition d’aquarelles. .
Jardin de la Mairie 1 Rue du Colonel Henri Simon Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 84 99
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English :
L’événement Pardon de Plouézec Plouézec a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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