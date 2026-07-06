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AGENDA · Plouézec

Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec

jeudi 20 août 2026 · Moulin de Craca · Plouézec

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Moulin de Craca
Adresse
Chemin du Moulin de Craca
Ville
22470 Plouézec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouézec

Moulin de Craca Mouture

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Mouture et visites guidées gratuites au Moulin de Craca à Plouézec par petits groupes de 9 personnes Sans réservation. Dernier départ à 17h30.   .

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Moulin de Craca Mouture Plouézec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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