AGENDA · Plouézec
Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec
jeudi 20 août 2026 · Moulin de Craca · Plouézec
Informations pratiques
Plouézec
Moulin de Craca Mouture
Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Mouture et visites guidées gratuites au Moulin de Craca à Plouézec par petits groupes de 9 personnes Sans réservation. Dernier départ à 17h30. .
Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Moulin de Craca Mouture Plouézec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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