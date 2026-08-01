Informations pratiques

Plouézec

Plouezec en fête Pardon braz ND du Gavel

Notre-Dame du Gavel Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre du pardon annuel Notre Dame du Gavel, et dans la tradition des pardons bretons associant profane et sacré, Plouézec en fête propose Samedi Vêpres à 18h ; et concert de guitare celtique le par Le Bars & Negaro à 20h30.

Dimanche Pardon avec les sonneurs Henri-Jacques et Aimé Scolan à 10h30 puis procession ; apéro concert avec Yves Rolland à 12h30 ; repas à 13h ; chanson par Guy Barraco et exposition d’aquarelles à 14h. Plijadur vo ! .

Notre-Dame du Gavel Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 84 99

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English :

L’événement Plouezec en fête Pardon braz ND du Gavel Plouézec a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol