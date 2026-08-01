Plouézec en fête Pardon Braz ND du Gavel Plouézec
samedi 22 août 2026 · Plouézec
Informations pratiques
Plouézec
Plouézec en fête Pardon Braz ND du Gavel
Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Samedi 22 Août
Vêpres à 18h
Concert de musiques celtiques par Le Bars & Negaro à 20h30 à l’église (Participation libre)
Dimanche 23 Août
Pardon avec les sonneurs Henri-Jacques et Aimé Sclaon à 10h30 à l’église
Apéro concert avec Yves Rolland guitariste à 12h30
Repas à 13h
Chanson par Guy Barraco et exposition d’aquarelles à 14h .
Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 84 99
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English :
L’événement Plouézec en fête Pardon Braz ND du Gavel Plouézec a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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