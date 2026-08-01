Informations pratiques

Plouézec

Plouézec en fête Pardon Braz ND du Gavel

Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Samedi 22 Août

Vêpres à 18h

Concert de musiques celtiques par Le Bars & Negaro à 20h30 à l’église (Participation libre)

Dimanche 23 Août

Pardon avec les sonneurs Henri-Jacques et Aimé Sclaon à 10h30 à l’église

Apéro concert avec Yves Rolland guitariste à 12h30

Repas à 13h

Chanson par Guy Barraco et exposition d’aquarelles à 14h .

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 84 99

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English :

L’événement Plouézec en fête Pardon Braz ND du Gavel Plouézec a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol