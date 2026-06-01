Moulin de la Veyssière, Moulin de la Veyssière, Neuvic
Moulin de la Veyssière, Moulin de la Veyssière, Neuvic vendredi 5 juin 2026.
Moulin de la Veyssière 5 et 6 juin Moulin de la Veyssière Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Trouvant ses origines au XIIIème siècle, le Moulin de la Veyssière, situé à Neuvic, au cœur du Périgord Blanc, est aujourd’hui presque millénaire. Véritable patrimoine vivant, lieu de vie et de partage, la visite du moulin de la Veyssière saura vous faire voyager entre histoire et gastronomie. Nous vous proposons des visites commentées et gratuites de 45 minutes, qui vous dévoileront tous les secrets de nos huiles et de notre histoire.
Moulin de la Veyssière La Petite Veyssière 24190 Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
la visite du moulin de la Veyssière saura vous faire voyager entre histoire et gastronomie. Nous vous proposons des visites qui vous dévoileront tous les secrets de nos huiles et de notre histoire. huile patrimoine
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