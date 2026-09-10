Moulin Rouge, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Moulin Rouge Jeudi 15 octobre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=SUH0R »}]

Art & cinéma – samm – A la suite d’une chute dans un escalier du château familial d’Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme toute sa vie : avec un corps d’adulte sur des jambes d’enfant… … Les Cinéastes Moulin Rouge