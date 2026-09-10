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Moulin Rouge, Les Cinéastes, Le Mans

jeudi 15 octobre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Moulin Rouge, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Moulin Rouge Jeudi 15 octobre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=SUH0R »}]
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