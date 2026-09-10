AGENDA · Le Mans
Moulin Rouge, Les Cinéastes, Le Mans
jeudi 15 octobre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Moulin Rouge Jeudi 15 octobre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:59:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=SUH0R »}]
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