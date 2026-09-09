MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille

Informations pratiques

MOULIN’âgeS Jeudi 10 septembre, 14h00 Salle Courmont Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Venez vous informer, découvrir, apprendre, trouver une réponse à vos besoins et vos attentes.

Avec la présence de nombreux partenaires :

Pôle loisirs : centre social Marcel Bertrand, Maison de quartier Les Moulins, espace seniors, Filafil, médiathèque de Moulins, Maison Folie Moulins…

: centre social Marcel Bertrand, Maison de quartier Les Moulins, espace seniors, Filafil, médiathèque de Moulins, Maison Folie Moulins… Pôle activités physiques : le Cirque du Bout du Monde, Siel Bleu, UFOLEP, E-Sport…

: le Cirque du Bout du Monde, Siel Bleu, UFOLEP, E-Sport… Pôle médico-social et administratif : EHPAD FEron-Vrau, Maison des Solidarités, CLIC Seniors, Maison Nord Solidarité, Ilévia, Écrivain public…

Entrée libre et gratuite.

ANIMATIONS, KARAOKÉ, TOMBOLA ET GOÛTER OFFERT.

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926

Le forum sport, loisirs et accès aux droits dédié aux seniors