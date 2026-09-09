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MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille

jeudi 10 septembre 2026 · Salle Courmont · Lille

MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Salle Courmont
Adresse
2 Rue Courmont, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

MOULIN’âgeS Jeudi 10 septembre, 14h00 Salle Courmont Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

Venez vous informer, découvrir, apprendre, trouver une réponse à vos besoins et vos attentes.
Avec la présence de nombreux partenaires :

  • Pôle loisirs : centre social Marcel Bertrand, Maison de quartier Les Moulins, espace seniors, Filafil, médiathèque de Moulins, Maison Folie Moulins…
  • Pôle activités physiques : le Cirque du Bout du Monde, Siel Bleu, UFOLEP, E-Sport…
  • Pôle médico-social et administratif : EHPAD FEron-Vrau, Maison des Solidarités, CLIC Seniors, Maison Nord Solidarité, Ilévia, Écrivain public…

Entrée libre et gratuite.
ANIMATIONS, KARAOKÉ, TOMBOLA ET GOÛTER OFFERT.

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926
Le forum sport, loisirs et accès aux droits dédié aux seniors

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