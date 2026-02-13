Moulinween Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Moulinween

Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Rendez-vous le 31 octobre dans ton moulin hanté !

Venez découvrir un décor mortel avec diverses énigmes et une dégustation sucrée.

Au programme Des frissons garantis, des dégustations sanglantes et des animateurs revenus de l’au-delà !

Alors si toi aussi, tu veux nous rejoindre pour un après-midi fort en cris, munis-toi de ton plus horrible costume, nous t’attendrons à l’accueil pour seulement 1€ !

Avec la participation de l’association Les Gueurnivelles .

Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

English :

See you on October 31 in your haunted mill!

