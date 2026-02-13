Moulinween Maison de la Meunerie Rives-d’Autise
Moulinween Maison de la Meunerie Rives-d’Autise samedi 31 octobre 2026.
Moulinween
Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Rendez-vous le 31 octobre dans ton moulin hanté !
Venez découvrir un décor mortel avec diverses énigmes et une dégustation sucrée.
Au programme Des frissons garantis, des dégustations sanglantes et des animateurs revenus de l’au-delà !
Alors si toi aussi, tu veux nous rejoindre pour un après-midi fort en cris, munis-toi de ton plus horrible costume, nous t’attendrons à l’accueil pour seulement 1€ !
Avec la participation de l’association Les Gueurnivelles .
Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr
English :
See you on October 31 in your haunted mill!
