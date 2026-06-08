Mousse Party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Mousse Party SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Mousse Party
SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez profiter de la Mousse Party pour toute la famille, organisée par Chloé Production !
Un moment festif et rafraîchissant avec musique, bonne humeur et pluie de mousse pour petits et grands.
Rejoignez-nous pour partager une expérience conviviale, pleine de rires et de souvenirs inoubliables !
Terrain Banino Gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Patouland Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 50 81 info@saintlary.com
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English :
Come and enjoy the Mousse Party for the whole family, organized by Chloé Production!
A festive and refreshing moment with music, good humor and foam rain for young and old.
Join us for a convivial experience full of laughter and unforgettable memories!
L’événement Mousse Party Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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