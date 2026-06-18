Mouv’vacances prends ton tapis ! Lieu dit sur le Moulin Grande-Rivière Château vendredi 17 juillet 2026.

Grande-Rivière Château

Mouv’vacances prends ton tapis !

Lieu dit sur le Moulin Hameau du Moulin sur l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Chacun son corps, chacun son rythme

mobilité respiration renforcement cardio léger Le tout dans la bonne humeur!

Retrouvez Edwige tous les vendredis de 19h à 20h. .

Lieu dit sur le Moulin Hameau du Moulin sur l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 34 37 05 garciaedwige@gmail.com

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English : Mouv’vacances prends ton tapis !

L’événement Mouv’vacances prends ton tapis ! Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX