Mozart aux chandelles concert sur instruments historiques place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Mozart aux chandelles concert sur instruments historiques

place Jules Nadi Théatre des Cordeliers Salon Audra Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 20:00:00

fin : 2026-11-23 20:00:00

Date(s) :

2026-11-23

Aude-Liesse Michel et ses amis vous convient, le temps d’une soirée, à une promenade autour du pianoforte au coeur des sonorités qui ont accompagné Mozart tout au long de sa vie.

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place Jules Nadi Théatre des Cordeliers Salon Audra Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Aude-Liesse Michel and her friends invite you for an evening stroll around the pianoforte, exploring the sounds that accompanied Mozart throughout his life.

L’événement Mozart aux chandelles concert sur instruments historiques Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme