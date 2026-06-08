Mozart joué par les enfants Concert d’élèves. Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Mozart joué par les enfants Concert d’élèves.

Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:00:00

fin : 2026-11-25 18:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Du petit Wolfie au jeune Amadeus puis à l’éternel Mozart, Gwenaële Michel vous invite à entendre de tous jeunes enfants et des adolescents interpréter des partitions

choisies…

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Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

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English :

From the little Wolfie to the young Amadeus and then to the eternal Mozart, Gwenaële Michel invites you to hear very young children and teenagers perform selected scores

selected scores…

L’événement Mozart joué par les enfants Concert d’élèves. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme