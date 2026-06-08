Mozart joué par les enfants Concert d’élèves. Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère
mercredi 25 novembre 2026 · Quai Sainte Claire · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Mozart joué par les enfants Concert d’élèves.
Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:00:00
fin : 2026-11-25 18:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Du petit Wolfie au jeune Amadeus puis à l’éternel Mozart, Gwenaële Michel vous invite à entendre de tous jeunes enfants et des adolescents interpréter des partitions
choisies…
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Quai Sainte Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com
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English :
From the little Wolfie to the young Amadeus and then to the eternal Mozart, Gwenaële Michel invites you to hear very young children and teenagers perform selected scores
selected scores…
L’événement Mozart joué par les enfants Concert d’élèves. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme
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