Montpellier

MOZART SCHUMANN HILARY HAHN

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Les symphonies de Schumann sont souvent jouées par de grands orchestres symphoniques. Mozart, a contrario, est la plupart du temps interprété par des ensembles de dimensions plus réduites.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Les symphonies de Schumann sont souvent jouées par de grands orchestres symphoniques. Mozart, a contrario, est la plupart du temps interprété par des ensembles de dimensions plus réduites.

La Deutsche Kammerphilharmonie (mot à mot Philharmonie de chambre allemande) a fait le constat que Schumann, s’il est mort exactement cent ans après la naissance de Mozart, peut retrouver ses couleurs juvéniles grâce à la légèreté et au relief d’une formation de chambre.

Installée à Brême, la Deutsche Kammerphilharmonie sera ici dirigée par Omer Meir Wellber, le nouveau directeur du Staatsoper de Berlin. On ne présente plus par ailleurs Hilary Hahn, familière des concerts de Radio France, qui jouera le Cinquième Concerto pour violon de Mozart, parfois surnommé Turc , qui s’achève par un fougueux mouvement venu d’un Orient de fantaisie.

LE PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Don Giovanni, ouverture K 527

Concerto pour violon et orchestre nº 5 K 219

Symphonie nº 1 K 16

ROBERT SCHUMANN

Symphonie nº 4 opus 120

Sur réservation .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

Schumann’s symphonies are often performed by large symphony orchestras. Mozart, on the other hand, is usually performed by smaller ensembles.

L’événement MOZART SCHUMANN HILARY HAHN Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER