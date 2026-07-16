UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

MPL + JUSTINE ELMEDIATOR Perpignan

vendredi 6 novembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan

MPL + JUSTINE ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ELMEDIATOR
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

MPL + JUSTINE

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Une soirée où chanson, pop et théâtre se mêlent dans un concert aussi festif qu’émouvant, porté par l’énergie communicative de MPL.
  .

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening where song, pop, and theater blend together in a concert that is as festive as it is moving, driven by MPL’s infectious energy.

L’événement MPL + JUSTINE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)