MPL + JUSTINE ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

MPL + JUSTINE

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Une soirée où chanson, pop et théâtre se mêlent dans un concert aussi festif qu’émouvant, porté par l’énergie communicative de MPL.

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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An evening where song, pop, and theater blend together in a concert that is as festive as it is moving, driven by MPL’s infectious energy.

L’événement MPL + JUSTINE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME