MPL + JUSTINE ELMEDIATOR Perpignan
vendredi 6 novembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
MPL + JUSTINE
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Une soirée où chanson, pop et théâtre se mêlent dans un concert aussi festif qu’émouvant, porté par l’énergie communicative de MPL.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An evening where song, pop, and theater blend together in a concert that is as festive as it is moving, driven by MPL’s infectious energy.
L’événement MPL + JUSTINE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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