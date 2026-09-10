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AGENDA · Le Mans

MSB vs. PAU BETCLIC ÉLITE SAISON 2026-2027 Rue Juan Manuel Fangio Le Mans

samedi 31 octobre 2026 · Rue Juan Manuel Fangio · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Juan Manuel Fangio
Adresse
Antarès Arena
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

MSB vs. PAU BETCLIC ÉLITE SAISON 2026-2027

Rue Juan Manuel Fangio Antarès Arena Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Championnat de France Betclic ÉLITE
MSB vs. PAU BETCLIC ÉLITE 26-27
Journée 6 Championnat de France Betclic ÉLITE
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, une quinzaine de jours avant chaque match.   .

Rue Juan Manuel Fangio Antarès Arena Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   communication@msb.fr

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English :

Betclic ELITE French Championship

L’événement MSB vs. PAU BETCLIC ÉLITE SAISON 2026-2027 Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Le Mans

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