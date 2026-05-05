Multiplier les vivaces, Parc Beaumont, Pau

Multiplier les vivaces Dimanche 7 juin, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Parc Beaumont Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Résistantes au gel et fleurissantes chaque saison, les plantes vivaces apportent couleur et structure aux jardins. Apprenez à les diviser pour les multiplier et repartez avec un pot !

Rdv : Kiosque du parc Beaumont

Avec la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville de Pau

Parc Beaumont 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Ce jardin a été aménagé sur la propriété de la comtesse Anna de Noailles en 1878, dont le précédent propriétaire était le comte de Beaumont. Le parc n’occupait qu’une seule partie de la superficie actuelle. En 1898, les vergers et potagers tout autour sont intégrés au domaine.

L’architecte paysagiste Henri Martinet redessine alors le parc dans un style anglais autour du Palais d’hiver (aujourd’hui le Palais Beaumont) avec ses allées qui convergent vers le kiosque, l’étang, le jardin pyrénéen, le ruisseau et ses chambres vertes tout autour. La suppression du trafic automobile sur l’allée Anna de Noailles en 1999, à l’occasion de la rénovation du Palais Beaumont, a été un acte majeur qui a permis de rétablir partiellement l’entité du parc. En 2003, le parc est étendu devant l’hôtel inauguré en août 2004. Il compte bon nombre de statues.

Le parc est remarquable par la diversité et le grand développement des arbres. Tous les grands représentants de l’exotisme végétal introduit au XIXe siècle sont là : séquoias, cèdres de l’Himalaya, arbres de Judée, cyprès chauve, catalpa, paulownia, araucarias, magnolias. Sans oublier la flore pyrénéenne et des curiosités plus récentes comme le sophora tortueux ou le cèdre pleureur…

Résistantes au gel et fleurissantes chaque saison, les plantes vivaces apportent couleur et structure aux jardins. Apprenez à les diviser pour les multiplier et repartez avec un pot !

© Adrien Basse-Cathalinat