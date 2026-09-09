Mur-mur du vivant, Chapelle de Corbelin, La Chapelle-Saint-André

Informations pratiques

Mur-mur du vivant 19 et 20 septembre Chapelle de Corbelin Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En résonance avec le thème national « Patrimoine en péril : Raviver, Résister, Réimaginer », cet événement propose une réflexion originale sur notre humanité.

Dans un monde toujours plus tourné vers la consommation et la compétition, la place accordée à la vie intérieure et à la relation à l’autre s’efface devant les forces de destruction. Nos ressources s’épuisent. Il nous faut ré-imaginer notre vie.

Durant deux jours, la Chapelle de Corbelin se transformera en un espace de découverte et de rencontre où se croiseront arts visuels, spectacle vivant, création immersive et échanges avec les artistes.

Nichée sur les hauteurs du domaine de Corbelin, dominant le château et ses jardins, la chapelle offre un écrin remarquable à cette rencontre entre héritage historique et expression contemporaine.

Trois associations réunies autour d’un engagement commun :

L’Art pour Dire

L’association développe des pratiques fondées sur l’écoute, le dialogue et l’intelligence collective. Elle œuvre à favoriser des formes de rencontre et d’expression qui renforcent la qualité des relations humaines. Elle présentera en exclusivité un Distrimuteur d’Intelligence Authentique.

Human’Art

Le collectif (Joa, Dominique, Sophie, Claudia) présente Humana, une création immersive qui explore les liens entre art, conscience et transformation sociale. À travers une approche sensible et participative, ces artistes invitent chacun à devenir acteur de son expérience.

L’Étoffe des Rêves

Evelyne Fagnen et Raphaële Trugnan présenteront In Cloud We Trust, une variation sur les nuages dans le monde réel et virtuel. Ce spectacle déambulatoire d’environ une heure questionne avec humour, poésie et esprit critique notre rapport au réel.

Chapelle de Corbelin 58210 La Chapelle Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 29 15 30 https://mairie-lachapellesaintandre.fr/ La Chapelle de Corbelin est située sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-André dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne Franche-Comté.

La Chapelle de Corbelin est une chapelle paroissiale de la seigneurie de Corbelin, elle est placée sous le vocable de Notre-Dame de septembre. L’église est située sur le flanc d’une colline. Elle est composée d’une seule nef terminée par un chevet plat.

Elle est bâtie au XIXe siècle en plan rectangulaire, avec saillie du clocher carré. Celui-ci est percé sur ses quatre faces de baie simple, il est coiffé d’une toiture pyramidale couverte de petites tuiles plates en terre cuite. La chapelle de Corbelin servira d’église au fief de Corbelin. L’édifice est à chevet plat, du type cistercien, percé de trois fenêtres en lancette sans meneaux, il comprend une nef voûtée et un clocher carré renforcé par de puissants contreforts.

La création de la paroisse a lieu en 1240. L’ancienne chapelle au style très dépouillé a conservé quelques témoignages architecturaux caractéristiques du XIIIe siècle. C’est l’ancienne église paroissiale du site sidérurgique de Corbelin. Corbelin a perdu son titre pendant la révolution au profit de la Commune de la Chapelle Saint-André. La célébration du culte s’effectue dans la chapelle jusqu’au VIIIe siècle. Elle sera utilisée comme bâtiment agricole jusqu’à la fin du XXe siècle.

Elle a été restaurée de 1995 à 1998 par la caisse départementale des monuments et des sites de la Nièvre (Camosine). Les éléments protégés sont l’église de Corbelin (ancienne) : inscription par arrêté du 27 mars 1992. Par la D19, route de Menou.

En résonance avec le thème national « Patrimoine en péril : Raviver, Résister, Réimaginer », cet événement propose une réflexion originale sur notre humanité. Dans un monde toujours plus tourné vers …

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