MUR MURE Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

MUR MURE

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:30:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Richard CAILLAT & Arts Live Entertainment & Fimalac Culture en accord avec Le Théâtre de la Michodière présentent Mur Mure Avec Clovis Cornillac, Judith El Zein et Arnaud Maillard

Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?

Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n’a besoin que d’une chose le silence absolu.

Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen !

Retrouvez en tournée Clovis Cornillac et Judith El Zein dans Mur Mure , une comédie romantique de Lilou Fogli, mise en scène par Jérémie Lippmann. Une pièce adaptée du film Un peu, beaucoup, aveuglément .

Durée 1h45

Une pièce de Lilou FOGLI

Mise en scène Jérémie LIPPMANN

Avec Clovis CORNILLAC Judith EL ZEIN Lilou FOGLI Arnaud MAILLARD Boris TERRAL

.

6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Richard CAILLAT & Arts Live Entertainment & Fimalac Culture, in collaboration with Le Théâtre de la Michodière, present *Mur Mure* with Clovis Cornillac, Judith El Zein, and Arnaud Maillard

How could two people—who are complete opposites—get along or meet… without ever seeing each other?

Machin, a zany inventor and self-proclaimed misanthrope, needs only one thing: absolute silence.

Thanks to his inventions—as ingenious as they are outlandish—he has always managed to drive his neighbors away. Until the day a pianist, Machine, moves in alone for the first time in her life… into the apartment next door!

Join Clovis Cornillac and Judith El Zein on tour in %AB Mur Mure %BB, a romantic comedy by Lilou Fogli, directed by Jérémie Lippmann. A play adapted from the film %AB Un peu, beaucoup, aveugl%E9ment %BB.

Running time: 1h45

Written by: Lilou FOGLI

Directed by: Jérémie LIPPMANN

Starring: Clovis CORNILLAC, Judith EL ZEIN, Lilou FOGLI, Arnaud MAILLARD, Boris TERRAL

L’événement MUR MURE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par